Regione, 13 milioni da fondo strategico

E' stata approvata oggi nel corso della riunione del comitato di indirizzo l'assegnazione delle risorse del Fondo strategico regionale 2018 della Liguria: circa 13 milioni di euro che saranno utilizzati per investimenti in ambito culturale e della pianificazione urbana spiega in una nota la Regione. I finanziamenti decisi oggi in Regione alla presenza del presidente Giovanni Toti, degli assessori regionali alla Cultura Ilaria Cavo, alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e all'Urbanistica Marco Scajola si vanno ad aggiungere ai precedenti 30 milioni già assegnati a gennaio.

"Abbiamo messo in piedi un'operazione importante del valore di 18 milioni di euro di cui 13,3 milioni di risorse regionali provenienti dal fondo strategico - afferma Giovanni Toti - a sostegno di investimenti necessari e strategici per il territorio ligure: