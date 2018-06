In 40 opere tutta l'arte di Ravera Oneto

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - A cento anni dalla nascita della pittrice Cecilia Ravera Oneto (Camogli 1918-Genova 2002), una antologica la ricorda al Galata Museo del Mare. Le opere esposte tratteggiano i temi, gli sviluppi, le passioni di un lungo percorso creativo, sempre in dialogo con il paesaggio della Liguria, con i fatti della storia e le emozioni dei profondi cambiamenti del secondo Novecento. Sono 40 i dipinti che resteranno visibili fino al 2 settembre. La mostra, inaugurata oggi, ha opere provenienti da musei, istituzione e collezioni private. Il disegno e il colore, sviluppati nei dipinti su tela, sono per Ravera Oneto due distinti mezzi espressivi. Il disegno, spesso realizzato en plein air, traduce in modo rapido le sensazioni, le impressioni dell'artista. La pittura, affrontata sempre con un'inconfondibile carica drammatica, è una fase successiva di elaborazione. Una fase di forte partecipazione è quella in cui compaiono edifici industriali inseriti nel contesto ambientale.