Getta cuccioli in cassonetto, denunciata

Una quarantunenne è stata sorpresa a gettare nei bidoni della spazzatura due cagnolini appena partoriti dalla sua cagna. Un terzo cagnolino è stato salvato dalla polizia perchè venuto alla luce davanti ai poliziotti appena giunti nell'abitazione: i tre cuccioli sono stati trasferiti in un centro veterinario della Foce con un'ambulanza degli animali e stanno bene. La donna è stata denunciata per maltrattamenti. E' successo nella zona di Borgoratti. A lanciare l'allarme è stata una ragazza che ieri sera ha letto su un gruppo di Facebook di un cucciolo trovato in un bidone sotto casa sua. La giovane è scesa a dare un'occhiata nei bidoni e ha scorto una donna che stava gettando nel contenitore uno strano lenzuolo azzurro. Appena la donna si è allontanata la ragazza ha controllato cosa c'era nel lenzuolo scoprendo il secondo cagnolino.