Genova e Amiu premia chi usa EcoVan

Più punti di ritiro e nuovi orari per il servizio EcoVan, il camioncino per la raccolta di rifiuti ingombranti attivato da Amiu. "A partire dal 2 luglio - dice la direttrice di Amiu Merlino - EcoVan raccoglierà anche i rifiuti pericolosi". Il progetto ha l'obiettivo di dissuadere i cittadini dagli abbandoni di rifiuti come mobili, materassi, elettrodomestici ma anche batterie, olii esausti, vernici e solventi. Con il nuovo servizio, gratuito, i punti di ritiro sono saliti a 24 postazioni fisse alla settimana e 12 con frequenza bimensile, per un totale di 30 piazze coinvolte ogni settimana. Le fasce orarie prevedono tre EcoVan al mattino (7.30-11) e due al pomeriggio (14-17.30), tutti i giorni da lunedì a sabato. "Da settembre cercheremo di invogliare ulteriormente i cittadini a servirsi di EcoVan e delle isole ecologiche - dice l'assessore all'Ambiente Campora - con un sistema di premialità, ad esempio biglietti per musei e teatri".

Nel 2017 EcoVan ha raccolto oltre 2500 tonnellate di rifiuti.