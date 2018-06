Consegnati due nuovi treni jazz

"La Liguria si sta muovendo come si muovono i treni su questi binari". Il presidente della Regione Liguria riassume così, durante la consegna del due nuovi treni jazz lo sforzo che si sta facendo sul tema della mobilità. "Creo sia un passo importante - ha spiegato il sottosegretario ai trasporti, Edoardo Rixi - un esempio concreto di come si deve governare. Uno sforzo maggiore nella qualità di servizio dei pendolari credo sia una priorità che viene portata avanti dall'attuale governo". Con i due nuovi treni arrivano a quattro i nuovi convogli che Trenitalia ha messo a disposizione dei pendolari liguri. Un risultato importante, che arriva a cinque mesi dalla firma del contratto di servizio, siglato a gennaio tra Regione e Trenitalia, e che prevede un totale di 48 nuovi treni in grado di garantirei comfort, sicurezza, affidabilità e accessibilità.