50anni Piscina Castelli icona Dolce Vita

La Piscina dei Castelli festeggia i 50 anni e sabato 30 giugno si regala una serata speciale con il dj Stefano Pain. Ma a fare notizia sono i ricordi. La Piscina dei Castelli, lussuosa appendice dell'omonimo Grand Hotel, 50 anni fa diventa un locale che vuol incarnare il Piper di Roma: una discoteca dove ascoltare musica e ballare, una discoteca elegante dove alternare serate disco a concerti dal vivo. A pochi mesi dall'inaugurazione ecco la parata di big. Nel 1969 gli Aphrodites Child di Demis Roussos, Lara Saint Paul, Gaber, Patty Pravo, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, i Pooh. L'anno successivo Albano, i Dik Dik, l'Equipe 84, Don Bachy e Gianni Morandi. Nel 1971 Patty Pravo fa gridare allo scandalo per una spallina che cade durante il concerto. Poi arrivano Nomadi, New Trolls, Bongusto, Dorelli. Il 1972 è l'anno di Domenico Modugno, Mia Martini, Renato Zero. Una lunga stagione di spettacoli che andrà avanti fino al 1985. Poi l'era dei dj e quella dei party a tema.