Primo giorno di lavoro per Scajola

Una stretta di mano all'ex sindaco Carlo Capacci e la visita a tutti gli uffici comunali: è iniziata così la giornata del neo eletto sindaco di Imperia Claudio Scajola, che stamane si è recato a palazzo per la prima volta dopo il voto di domenica scorsa con la quale è stato proclamato ufficialmente primo cittadino del capoluogo di provincia. "Conosco a memoria anche il numero dei gradini", ha dichiarato Scajola, che già due volte ha ricoperto il ruolo di sindaco di Imperia, salendo le scalinate per raggiungere il suo ufficio di sindaco al primo piano dell'edificio di via Matteotti. Ai dipendenti comunali, l'ex ministro ha detto: "Da oggi avete un nuovo collega, arrivato a palazzo per lavorare con voi". "Oggi lo dedicherò fino a tarda ora ad incontrare i dirigenti per fare il quadro preciso della situazione attuale e per dare loro compiti e tempi nel quale risolvere i problemi che indicherò", ha dichiarato il sindaco.