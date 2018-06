A Sestri Levante scoperti antichi tappeti

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Nuove, emozionanti scoperte per la Galleria Rizzi di Sestri Levante: nei depositi della Galleria è stato ritrovato un nucleo di preziosi tappeti persiani antichi.

Una scoperta eccezionale: i primi sette esemplari sono stati già restaurati e domani saranno presentati dall'architetto Shahriar Kamran, l'esperto iraniano che ha effettuato il restauro e da Alessandra Cabella della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Liguria che ha diretto le operazioni di restauro. Kamran illustrerà l'arte del tappeto e i suoi significati per comprendere e conoscere la vera e profonda natura dei simboli presenti sui tappeti che apparentemente hanno una funzione ornamentale e estetica ma che in realtà esprimono concetti magici e mistici. La Fondazione Galleria Rizzi in collaborazione con la Soprintendenza ospiterà l'evento in occasione dell'inaugurazione di una nuova sala del Museo dove saranno esposti i primi sette pregiati tappeti persiani restaurati.