Toti e Berlusconi fidanzatini Peynet

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Il caricaturista Davide Sacco ha regalato al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti un disegno che lo ritrae nelle vesti di una signorina seduta su una panchina in corrispondenza di amorosi sensi con Silvio Berlusconi. La caricatura è intitolata 'Uniti dar Core'.

L'omaggio è stato consegnato stamani a margine dei lavori del Consiglio regionale a pochi giorni dal dibattito acceso all'interno di Forza Italia da un'intervista del governatore ligure con cui ha chiesto un rinnovamento all'interno del polo moderato italiano.

"Non poteva scegliere giorno migliore per farmi questo regalo - ha detto Toti - Nessuno mette in discussione Silvio Berlusconi. Nel mio 'quadro' sono gli altri che devono mettersi in discussione".