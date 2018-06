Rifiuti: differenziata al 48,5%, +10%

Aumenta la raccolta differenziata di rifiuti: cresce di 10 punti, raggiungendo il 48,52% rispetto al 38,63% del 2015. Salgono a 100 i Comuni che hanno raggiunto e superato la percentuale del 65% (erano 63 nel 2016, 32 nel 2015 e 16 nel 2014). Tra questi sono 19 i comuni che superano l'80%: La provincia con la più bassa percentuale di raccolta differenziata risulta Genova al 41,63%, nonostante l'aumento di due punti percentuali rispetto all'anno precedente. La percentuale più bassa tra i Comuni sopra i 15.000 abitanti è ancora Ventimiglia 30,84% (era al 27,07% nel 2016). Togliendo Genova il resto della Regione si assesta al 56%. L'incremento della differenziata è dovuto alla legge regionale che fissa penali per chi non raggiunge il 45% a partire dal 2016, il 40% per Genova. Prima della legge del 2015 l'incremento era 1,5% annuo, ora al 5. Il massimo incremento è a Monterosso al Mare passato dal 26,29 al 77,32%. Il record dell'incremento spetta alla provincia della Spezia passata dal 53 al 67%.