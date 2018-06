Raccontare l'eccellenza, l'ANSA fa conoscere la Liguria

Narrare le storie di successo della Liguria, tra tradizione e innovazione, per rilanciare in Italia e nel mondo l'immagine di una regione che non è più solo un punto del triangolo industriale del nord-ovest. E' questo il filo conduttore di "Raccontare l'eccellenza", l'informazione dell'Ansa per diffondere il meglio della Liguria in Italia e nel mondo.

L'incontro, promosso dall'Ansa, si terrà mercoledì 27 giugno alle ore 11 nella Sala Blu dell'Acquario di Genova.

Con il direttore dell'agenzia Luigi Contu, partecipano il presidente di Costa Edutainment Giuseppe Costa e Simone Ungaro, Ad di movendo Technology, 'papà' del robot fisioterapista Hunova: due protagonisti della Liguria che punta su turismo e innovazione.

Con loro, a rappresentare la tradizione, Roberto Guzzardi, un carpentiere che ristruttura i tipici gozzi liguri. Intervengono anche il governatore Giovanni Toti e l'assessore allo Sviluppo del Comune di Genova Giancarlo Vinacci che parleranno delle prospettive di crescita del capoluogo e della regione.