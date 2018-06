Genoa: Criscito operato a dito del piede sinistro

Operazione perfettamente riuscita per Mimmo Criscito che ieri si era fratturato in un incidente domestico il quinto dito del piede sinistro.

L'intervento è stato eseguito dal dottor Federico Santolini, direttore dell'unità operativa di Ortopedia del San Martino, assistito dal professor Lamberto Felli sotto l'egida dello staff medico del Genoa. Durata 40 minuti l'operazione è servita per ridurre la frattura ed è consistita nell'esecuzione "di una sintesi a cielo chiuso effettuata con fili, che sarà mantenuta per 4 settimane. Una volta rimossi i fili il calciatore potrà iniziare la riabilitazione". Criscito, salvo eventuali complicazioni, verrà dimesso già domani in tarda mattinata.