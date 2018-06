Sarzana la rossa passa al centrodestra

Un'altra roccaforte rossa passa, per la prima volta, al centrodestra. Sarzana cambia colore per merito della candidata sindaco del centrodestra unito nel Modello Toti, Cristina Ponzanelli, 42 anni, avvocato. Ha ottenuto 5783 voti, il 56,47% dei consensi. ne aveva avuti 3853 e il 33,50% al primo turno. Sconfitto il sindaco uscente Alessio Cavarra (Pd) candidato del centrosinistra: ha avuto 4458 voti e il 43,43% dei consensi, ne aveva avuti al primo turno 3649 con il 31,72%. "E' la notte in cui sono cadute tutte le barriere ci hanno diviso. Sarò l'ultima dei sarzanesi. Prima di me venite tutti voi. Il cambiamento era nell'area, mi aspettavo una affermazione così ampia". Ponzanelli è la prima donna sindaco di Sarzana.