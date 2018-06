Sabatini, con l'Inter "feroce delusione"

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - "Una feroce delusione". Così Walter Sabatini ha commentato la sua avventura all'Inter. "Mi sono dimesso, nessuno mi ha cacciato - ha spiegato Sabatini - perché non mi sentivo più in sintonia con l'ambiente. La variazione di alcune situazioni nel governo cinese hanno avuto ripercussioni anche nel mondo del calcio e nel gruppo Suning e c'è stata una certa confusione rispetto al progetto iniziale. A quel punto la mia permanenza all'Inter sarebbe stata asfittica. Il mio modo di pensare e operare non era più in sintonia e non potevo più esprimere il mio potenziale ma non c'è nessun rammarico. Il passato è ormai alle spalle".