Cani in corsia per strappare sorrisi

"Per un paziente che vive all' interno del suo mondo e non ha contatti con la realtà esterna un sorriso sarebbe già un grande risultato". Dato questo obiettivo possiamo dire che la missione è riuscita visto che nella prima giornata della "pet therapy" all'Istituto Doria di Genova di sorrisi ne sono stati strappati molti. È bastata la comparsa del cane Jean dell'associazione Archipet per portare un momento di gioia tra gli ospiti. Il progetto è partito dai lavoratori della Rsa. "La sperimentazione durerà tre mesi - spiega Monica Gagliotti, assistente sociale ex Brignole - in due gruppi di pazienti con patologie differenti e ogni gruppo lavorerà in maniera autonoma". "I cani danno spunti per potersi muovere - spiega il commissario Brignole Marco Sinesi - uscire e iniziare a interagire con l'ambiente". La sperimentazione potrebbe entrare anche in altre strutture ospedaliere. "Il mio impegno è prendere come esempio queste buone pratiche" ha detto l'assessore alla Sanità Sonia Viale.