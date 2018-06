Donna guida scooter ubriaca, denunciata

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - Due automobilisti e due motociclisti sono stati denunciati e sanzionati in quattro diversi controlli per guida in stato di ebbrezza perché risultati con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0.50 grammi/litro. E' successo a Santa Margherita Ligure durante i controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Rapallo e della compagnia di Santa Margherita Ligure sulla strada litoranea vicino a una nota discoteca. A uno dei due motociclisti, una donna di 28 anni residente nella zona che aveva un tasso alcolemico di 1.50 grammi/litro, ossia nella fascia più elevata delle tre previste, è stato sequestrato lo scooter. Gli altri tre conducenti denunciati aveva un tasso di 1.12 e 1.15 mentre l'ultimo è arrivato a 1.95. Per tutti e quattro i denunciati anche maxi multe da migliaia di euro.