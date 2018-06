Barca a nolo affonda a Porto Venere

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 GIU - Prendono a noleggio una barca di sei metri che però affonda a due miglia e mezzo al largo di Porto Venere (La Spezia). Brutta avventura per due turisti toscani che stamani avevano preso a noleggio un'imbarcazione a motore alla Spezia per passare una giornata al mare. Ma il natante, per cause ancora non chiarite, è colato a picco su un fondale di 45 metri di profondità. I due naufraghi sono stati soccorsi da un'altra barca che si trovava a passare di lì in quel momento. Sul posto è arrivata la capitaneria di porto della Spezia che ha portato uno dei due diportisti al pronto soccorso per alcuni accertamenti, oltre a monitorare l'area dell'affondamento contro ogni rischio di inquinamento. Dinamica e cause dell'affondamento sono adesso in fase di accertamento.