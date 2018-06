Tende agguato all'amante della convivente e lo sfregia

Ha teso un agguato all'amante della convivente sotto la casa di lei e quando ha visto arrivare il rivale l'ha spinto nell'abitazione colpendolo con dei pugni e accoltellandolo in modo grave ad un occhio. Per questo un ganese di 29 anni è stato arrestato dai poliziotti delle volanti con l'accusa di lesioni gravi. L'amante, nigeriano, 26 anni, è stato trovato dagli agenti mentre vagava con ferite al viso ed è stato trasferito all'ospedale Villa Scassi dove gli sono state riscontrate varie lesioni fra cui una ferita ad un occhio per cui dovrà essere sottoposto ad un'intervento chirurgico. Il fatto è accaduto la scorsa notte in via San Quirico in Valpolcevera, dove abita la donna, nigeriana, di 26 anni, e dove saltuariamente vive anche il fidanzato che risiede ufficialmente in un centro di accoglienza. Gli agenti lo hanno arrestato nell'abitazione dove si era disfatto degli abiti e delle scarpe sporchi di sangue, rinvenuti nel cestino della spazzatura.