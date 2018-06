Fantastic Planet, viaggio su orme Dante

Quadri neri, gabbie con specchi o sospese e vuote, un'istallazione luminosa a forma di freccia e frecce disegnate a forma di fiore, musica. E' 'Fantastic Planet.

Inferno, Purgatorio e Paradiso' mostra di Andrea Bianconi al Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia (fino al 30 settembre). L'artista veneto 44/enne che vive e lavora tra New York e l'Italia, presenta la nemesi di un viaggio interiore, ispirandosi alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Al pari del viaggio compiuto dal Sommo Poeta anche questo "viaggio" ha un fine: se per Dante è la purificazione, per Bianconi è la scoperta dell'origine dell'immaginazione, elemento che alimenta e genera proprio la voglia stessa di mettersi in cammino. Luoghi e spazi sono allestiti in maniera tale da rendere l'idea personalissima che ha l'artista dei tre mondi ultraterreni: alla fine del viaggio simbolicamente, lungo le scale del Centro un uomo nero tiene in mano un mazzo di frecce.