Controlli biglietti su bus della movida

Su 140 passeggeri controllati 18 erano sprovvisti del biglietto e solo 5 di questi hanno accettato di pagare 40 euro subito per evitare di saldare l'intera sanzione che da 60 euro può arrivare a 180 euro. Sono i primi risultati della campagna di controllo avviata dall'azienda di trasporti Atp a bordo dei bus di linea notturni che, soprattutto nei fine settimana, vengono usati da giovani per andare in locali e discoteche. La prima serata di verifiche straordinarie sui clienti della movida ha interessato i bus Atp delle linee 4, 5 e 98 in servizio fra Casarza Ligure, Sestri Levante e Chiavari. I controlli sono stati svolti da agenti verificatori, poliziotti amministrativi di Atp Esercizio e agenti della polizia locale dei Comuni interessati. I controlli continueranno tutta l'estate. Toccherà alle linee più prese d'assalto nei fine settimana che collegano Rapallo, Santa Margherita e Portofino, a quelle del Golfo Paradiso e alle corriere della Riviera di Ponente che svolgono servizio fra Cogoleto e Arenzano.