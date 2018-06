Attanasio, Oggero e Pastorino finaliste al Premio letterario Rapallo Donna

Maria Attanasio con "La Ragazza di Marsiglia", Palermo, Sellerio Editore, 2018, Margherita Oggero con "Non fa niente", Torino,Einaudi, 2017, Rosella Postorino con "La assaggiatrici", Milano, Feltrinelli, 2018 sono le finaliste della 34/ma Edizione del Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice "Rapallo", promosso dal Comune di Rapallo.

La scelta della terna, tra le centosei opere in concorso, è stata fatta dalla giuria dei critici composta da: Elvio Guagnini (presidente), Maria Pia Ammirati, Mario Baudino, Francesco De Nicola, Chiara Gamberale, Luigi Mascheroni, Ermanno Paccagnini, Mirella Serri e Pier Antonio Zannoni (coordinatore responsabile del premio). La giuria ha assegnato il Premio Opera Prima a Sabrina Nobile per "Per metà fuoco per metà abbandono", Milano, SEM, 2018 e il Premio Speciale della Giuria, intitolato ad Anna Maria Ortese, a Ilaria Scarioni per "Quello che mi manca per essere intera", Milano, Mondatori, 2017.