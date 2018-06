Scippa anziana, passanti lo bloccano

Scippa una donna ma viene inseguito e acciuffato da alcuni cittadini che poi lo consegnano alle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto a Sarzana (La Spezia). In manette è finito un 47enne di Lerici che ha scippato una sessantenne impadronendosi della borsetta contenente circa 200 euro. Alcuni cittadini che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112 e si sono messi all'inseguimento del malvivente, fino a bloccarlo per poi consegnarlo agli uomini dell'Arma. La borsetta è stata immediatamente restituita alla donna: per lei nessuna ferita, ma solo un forte spavento.