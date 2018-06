Furgone in canale dopo volo 5 metri

Un furgone carico di masserizie è finito in un canale dopo un volo di 5 metri. é accaduto la scorsa notte in via Borzoli, all'altezza della galleria Chiaravagna, nel ponente di Genova. Il conducente, un tunisino, ha perso il controllo del mezzo che ha sfondato il guard-rail precipitando. Lo straniero, soccorso dopo l'allarme lanciato da automobilisti di passaggio, è stato trasferito all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Non è grave. L'uomo è risultato negativo agli esami a cui è stato sottoposto per vericiare se aveva bevuto alcolici o assunto sostanze stupefacenti.

L'autocarro è stato rimosso in tarda mattina.