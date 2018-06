Finisce su scogli dopo tuffo, grave

Si è tuffato in mare dalla passeggiata di Nervi e dopo un volo di 8 metri è finito sugli scogli appena sotto l'acqua. Un ragazzo ecuadoriano di 16 anni è ora in gravi condizioni all'ospedale San Martino. E' successo nel primo pomeriggio nella parte terminale della passeggiata di Nervi, a Capolungo. Il giovane era in compagnia di amici che gli hanno prestato le prime cure e telefonato al 112 per chieder aiuto. Sul posto sono giunti il medico del 118 e i volontari della pubblica assistenza nerviese che insieme ai vigili del fuoco hanno soccorso il ferito sulla scogliera e lo hanno trasferito in ambulanza. E' stato lo stesso sedicenne a raccontare la dinamica dell'incidente, mentre gli amici hanno tentato di far passare la versione di una caduta accidentale.