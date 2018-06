Fincantieri: varo tecnico Costa Venezia

Costa Crociere e Fincantieri hanno celebrato oggi nello stabilimento di Monfalcone (Gorizia) il varo tecnico di Costa Venezia, la prima nave Costa progettata e costruita per il mercato cinese. Entrerà in servizio a marzo 2019, una volta completati gli allestimenti interni. Con una stazza di 135.500 tonnellate lorde, una lunghezza di 323 metri e una capacità di oltre 5.100 ospiti, Costa Venezia sarà la più grande nave da crociera di Costa in Cina. "Come prima nave realizzata per il mercato cinese, Costa Venezia segna una nuova era non solo per Costa e Fincantieri, ma per l'industria crocieristica cinese nel suo complesso", ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Group Asia. "Grazie allo sforzo del cantiere di Monfalcone, in un momento di eccezionale crescita dell'industria crocieristica, confermiamo la nostra leadership globale nel settore e il nostro legame con Costa Crociere", ha aggiunto Luigi Matarazzo, Direttore New Building-Direzione Navi Mercantili di Fincantieri.