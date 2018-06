A10: Mulè, tagliare del 70% il pedaggio

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà stipulare con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori (AISCAT), un accordo per ridurre del 70% il pedaggio della tratta autostradale A10 Genova Pegli-Ventimiglia ai residenti in Liguria e ai lavoratori e studenti nelle province di Genova, Savona e Imperia. Questa la proposta di legge, presentata alla Camera dei deputati, dal parlamentare di Forza Italia Giorgio Mulè. "A fronte di un'offerta deficitaria e penalizzante - spiega Mulè - soprattutto in termini di servizi ferroviari, l'unico mezzo per rispettare orari e impegni è rappresentato dalle quattro ruote.

Ma per percorrere ad esempio i circa 160 km della tratta da Genova a Ventimiglia oggi si pagano 19,70 euro che diventano quasi 40 per andata e ritorno, un costo impressionante e di gran lunga superiore a tratte autostradali italiane di identico chilometraggio. Rendere il tutto meno gravoso per le tasche dei pendolari delle province di Imperia, Savona e Genova è una priorità".