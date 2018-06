Tir segue navigatore e va fuori strada

Un camionista lituano alla guida di un tir carico di letame ha imboccato per sbaglio una strada di campagna a Leivi, nell'entroterra di Chiavari, ed è rimasto bloccato per una decina di ore con il rimorchio fuori strada in una curva. Ai vigili del fuoco che hanno lavorato fino a notte per liberarlo ha spiegato di essersi fidato delle indicazioni del navigatore satellitare. E' successo in via dei Cacciatori, in località Bocco di Leivi. A soccorrere l'autista e a rimettere il pesante veicolo sulla carreggiata a notte fonda alla luci delle fotoelettriche sono stati i vigili del fuoco della centrale di Genova e del distaccamento di Chiavari. Le operazioni sono state complicate dal peso del mezzo e dalle ridotte dimensioni della strada. Per permettere al camionista di riprendere il viaggio i pompieri hanno prima svuotato il rimorchio del letame, utilizzando un piccolo escavatore, quindi hanno riportato in strada il rimorchio con un'autogru.