Sei kg di cocaina in auto, due arresti

Una coppia, lui torinese di 42 anni, lei ucraina di 27, è stata fermata ieri ed arrestata per spaccio di stupefacenti aggravato dai carabinieri del nucleo radiomobile: sotto uno dei sedili anteriori dell'auto su cui viaggiavano sono stati trovati sei chili di cocaina divisi in panetti termo saldati. La coppia è stata fermata nei pressi di piazza Caricamento per un controllo e davanti ai militari i due si sono innervositi. Per questo i carabinieri hanno approfondito gli accertamenti scoprendo la droga e alcuni telefoni cellulari.

L'uomo in tasca aveva anche mille euro in contanti. Tutto, compresa l'auto, è stato sequestrato. Le indagini saranno proseguite dagli investigatori della sezione investigativa del comando provinciale dell'Arma dei carabinieri.