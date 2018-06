Rodà assolto da accusa associazione

Sentenza ribaltata in appello per Antonio Roda', uno dei presunti boss finito in carcere nell'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel comune di Lavagna. I giudici di secondo grado lo hanno assolto, per non avere commesso il fatto, dall'accusa di associazione a delinquere mentre lo hanno condannato a 4 anni e 4 mesi per droga. In primo grado, Roda' (difeso dall'avvocato Claudio Zadra) era stato condannato a 14 anni e 8 mesi con rito abbreviato. A settembre era iniziato invece il processo a carico delle altre 22 persone che hanno scelto il rito ordinario e che erano state rinviate a giudizio lo scorso fine giugno.

L'indagine della squadra mobile di Genova e dello Sco, coordinata dal sostituto procuratore Lari (oggi procuratore capo di Imperia), aveva portato nel 2016 all'arresto fra gli altri dell'ex sindaco di Lavagna Giuseppe Sanguineti, dell'ex parlamentare Gabriella Mondello, oltre ai presunti boss del clan Casile-Roda' di Condofuri (Paolo, Antonio e Francesco Nucera e Francesco Antonio e Antonio Roda').