Mandolini con spartiti di Paganini al liceo Pertini di Genova

"Questi mandolini non potevano restare chiusi in un armadio, dovevano tornare a vivere e il fatto che tornino a suonare in una scuola genovese corona il suo sogno".

Non manca un attimo di commozione da parte di Giovanna Boschetti, vedova di Romano Meini, nel raccontare il sogno del marito che voleva fondare a Genova una scuola di mandolino. Un sogno che, in un certo senso, si concretizza vista la decisione di donare al liceo musicale "Sandro Pertini" due preziosi mandolini e tutti gli spartiti delle composizioni scritte da Niccolò Paganini, che a cinque anni iniziò il suo percorso musicale proprio con questo strumento. "Questa è un'iniziativa che lega diverse generazioni di musicisti - sottolinea l'assessore alla cultura del comune di Genova, Elisa Serafini -.

E sarà il liceo musicale "Sandro Pertini", che quest'anno inaugurerà il primo corso di mandolino, a conservare e a far suonare i due preziosi strumenti".