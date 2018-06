Lite per bollette, polizia scopre droga

Quattro nigeriani residenti in un appartamento di via Gallino a Genova Pontedecimo sono stati arrestati per spaccio dopo la scoperta di una valigia con 5 chili di droga nella loro abitazione a seguito di una lite con il proprietario del loro alloggio che li accusava di non avere pagato le bollette dell'acqua. La scoperta è stata fatta dalla polizia chiamata dal proprietario dell'appartamento. Gli agenti hanno visto che l'inquilino alla vista delle divise si era innervosito e hanno avviato controlli nell'abitazione: una volta in casa gli agenti hanno avvertito un forte odore di deodorante misto a quello di marijuana. I poliziotti così hanno avviato una perquisizione che ha permesso di sequestrare 5 chili e 44 grammi di marijuana per buona parte trovata in una valigia nascosta sul tetto.