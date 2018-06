Genoa vince premio per il 'social wall'

Un altro primato nella storia centenaria del Genoa. La società rossoblù ha vinto infatti un premio ai Wmf Awards 2018 (Web marketing awards) in corso a Rimini. E' la prima volta in Italia che una società di calcio viene premiata per aver coinvolto i suoi tifosi con iniziative congiunte tra stadio e online. Nello specifico, a conquistare i maghi del web è stata l'iniziativa del "Genoa social wall" che nelle ultime due stagioni ha permesso ai tifosi di rivedere in tempo reale sui maxischermi dello stadio Ferraris le proprie foto pubblicate sui vari social prima durante e dopo le gare interne del Genoa accompagnandole con l'hashtag dedicato "#genoawall".