Coltelli in cella carcere Sanremo

Tre coltelli rudimentali ricavati da alcuni pezzi di metallo di recupero, della lunghezza di circa 15 centimetri, sono stati trovati durante una perquisizione ordinaria nel carcere di Sanremo. Erano nascosti dietro un frigorifero presente nella cella, occupata da detenuti extracomunitari in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Lo rende noto il sindacato di polizia penitenziaria Osapp, specificando che si tratta di detenuti noti per aver creato nell'istituto penitenziario continui disordini. "L'episodio denunciato - afferma il segretario nazionale Leo Beneduci - testimonia l'elevato grado di insicurezza in cui versano gli istituti penitenziari italiani".