Cacciatore piromane seriale

Un cacciatore di colombi selvatici di Voltri è stato denunciato per incendio boschivo doloso plurimo aggravato dai carabinieri della Forestale perchè ritenuto autore fra il 2015 e il 2017 di sette roghi di bosco appiccati sulle alture di Vesima, fra Genova e Arenzano, per disfarsi della concorrrenza degli altri cacciatori della zona.

L'uomo, un pensionato di 70 anni, ex operaio delle acciaierie, proprietario da decenni di una postazione in legno e tubi per la caccia ai colombacci costruita su un territorio del comune di Arenzano, appiccava le fiamme ai terreni dove erano state costruite analoghe postazioni da altri cacciatori appassionati della caccia al colombaccio durante le migrazioni. Così facendo, a causa delle normative che vietano per anni la caccia nelle aree danneggiate da incendi, otteneva che i rivali non potessero più utilizzare i posti di avvistamento. I militari della Forestale l'hanno incastrato filmandolo con micro telecamere nelle zone dove sono avvenuti gli incendi.