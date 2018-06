Video su Fb mentre dà fuoco a camera, denunciata

Dà fuoco in diretta live su Facebook alla camera da letto poi scappa ma viene rintracciata e denunciata dalla polizia. E' successo la notte scorsa a Ventimiglia, protagonista una donna di 38 anni. Sono stati gli utenti della rete a allertare la polizia attraverso il 112. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato. I poliziotti del settore Polizia di Frontiera giunti per primi sul posto hanno raccolto le dichiarazioni dei testimoni secondo i quali si sarebbe trattato di una 'ripicca' della donna ai danni della proprietaria di casa che la ospitava. Le due donne si sarebbero conosciute in una comunità di recupero e la proprietaria di casa, che convive con il marito, l'avrebbe ospitata una volta uscita dal centro.

Dopo aver appiccato il fuoco nella camera da letto, la sola a essere stata danneggiata grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, la donna è scappata alla volta di Sanremo dove è stata riconosciuta e fermata dalla polizia di una Volante del Commissariato.