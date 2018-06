Terzo Valico: Toti, opera infermabile

"A me sembrano posizioni a beneficio di partite prese nel passato che, tutto sommato non spostano la realtà dei fatti". Così il governatore ligure Giovanni Toti sul Terzo Valico, l'alta velocità ferroviaria Genova-Milano, dopo le frasi del ministro Toninelli. "La realtà dei fatti è che questa è un'opera voluta da tutti gli operatori del più importante sistema portuale italiano, fondamentale per le imprese del nord ovest, primo sistema industriale del paese. E' un'opera realizzata al 30%, appaltata oltre l'80% e che entro fine estate, prima che il dottor Toninelli avrà fatto le sue valutazioni, sarà al 100%", dice Toti. Per il governatore è "un'opera infermabile. Fermarla vorrebbe dire mettere in difficoltà il primo sistema Portuale del paese che rende oltre 8 miliardi allo Stato e molte centinaia di migliaia di euro al Pil".

"Penso che per partito preso - aggiunge Toti - e per difendere posizioni tenute in campagna elettorale, i 5 Stelle continueranno a portare le loro valutazioni. È anche legittimo che un ministro le faccia, ma sono certo che quelle valutazioni arriveranno alla risposta che vi posso dare io oggi, ovvero che è un'opera assolutamente indispensabile alla competitività del primo sistema portuale del paese e, più in generale, al sistema industriale di questo paese".