Terzo Valico: Bucci, Toninelli troverà amministratori pronti

"Il Ministro Toninelli ha detto che quest'opera deve essere condivisa con le istituzioni locali, possiamo assicurargli che in Liguria e a Genova troverà amministratori impegnati a far sì che l'opera venga realizzata e completata nel più breve tempo possibile". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a proposito del Terzo Valico, dopo le frasi di Toninelli che insinuano dubbi sulla necessità dell'opera.

Anche il primo cittadino ritiene il Terzo Valico sia ormai in una situazione "irreversibile", come il governatore Toti e esponenti del Pd. (ANSA).