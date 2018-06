Cade albero su auto in transito al Righi

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Il dipendente di una ditta di vigilanza è rimasto lievemente ferito dal tronco di un grosso albero caduto sulla sua auto mentre stava transitando in via Costanzi, nel parco urbano del Righi, sulle alture della città.

E' successo a metà pomeriggio nella parte alta della strada, subito dopo il breve temporale che si è abbattuto su Genova. Il guardiano ferito, che ha 35 anni, è stato medicato dai medici del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera.

Sul posto agenti della polizia locale che hanno chiuso il traffico della strada per consentire l'intervento dei pompieri impegnati nell'operazione di rimozione della pianta.