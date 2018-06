Bando a premi dipendenti Genova, assessore difende idea

"Proprio non capisco le polemiche, credo siano strumentali e ingiustificate". L'assessore al Personale del Comune di Genova Anna Viscogliosi rispedisce al mittente le critiche dei sindacati all'idea del bando che, mettendo in palio un premio, invita i dipendenti comunali a formulare progetti di efficientamento dell'ente pubblico. "E' un modo di coinvolgere i nostri dipendenti - spiega - il bando è aperto anche ai lavoratori di livello più basso che tante volte ci hanno chiesto di poter essere parte attiva. Siamo convinti che arriveranno progetti in grado di portare migliorie a chi quotidianamente lavoro nella macchina comunale".

L'assessore assicura che, tra il personale, l'idea ha riscosso successo: "La possibilità di vincere una crociera, anche se dobbiamo ancora decidere quale sarà il premio, ha 'gasato' tutti. Una decina di progetti è già arrivata". Viscogliosi ribatte anche sugli appunti di non coinvolgimento dei sindacati. "Da inizio mandato ho sempre cercato di instaurare un rapporto collaborativo e ho sempre avuto rispetto abbiamo tavoli aperti su molte altre partite". Non è la prima volta che il Comune di Genova, da quando è al governo Marco Bucci, premia i dipendenti. La pratica era già stata attuata a fine anno quando un centinaio di neo-pensionati aveva ricevuto in omaggio un abbonamento "per due" ai musei cittadini. (ANSA).