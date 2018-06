Miasmi alla Volpara, saranno ridotti

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Potrebbero arrivare presto alcune risposte, ma potrebbero non essere sufficienti, a un quartiere - quello delle Gavette, a Staglieno - che da anni convive con i miasmi provenienti dallo stabilimento Amiu della Volpara. La questione si pone soprattutto in estate, quando i residenti vorrebbero poter tenere le finestre aperte, ma non possono farlo a causa dell'odore dei rifiuti non trattati. In consiglio comunale l'assessore all'Ambiente Matteo Campora, rispondendo a un'interrogazione, ha spiegato che sono in fase di installazione nuovi sistemi per impedire o abbattere la fuoriuscita di miasmi, in particolare guarnizioni. Alcune misure saranno illustrate domani a Tursi durante la commissione consiliare sul piano industriale Amiu. Il 9 luglio, inoltre, un'altra commissione consiliare si svolgerà allo stabilimento Amiu della Volpara.

L'assessore Campora ha confermato che entro il 2021 sarà chiuso e trasferito altrove un altro impianto impattante, il fangodotto Iren, che dovrebbe trovare collocazione nel ponente.