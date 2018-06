Carabinieri trovano fucili letto canale

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 GIU - Cassette blindate, fucili e bigiotteria nascosti sul fondo del Canale Lunense sono stati trovati dai Carabinieri del nucleo sommozzatori. Probabilmente si tratta del bottino di alcuni furti messi a segno nelle abitazioni. I sub dell'Arma, intervenuti a seguito di alcune segnalazioni per un sospetto via-vai notturno, hanno scovato alcune cassette blindate e sei fucili da caccia, oltre a bigiotteria varia. Le matricole delle armi erano illeggibili a causa della permanenza in acqua, e verranno ripulite per risalire ai proprietari. Gli investigatori sospettano che quanto ritrovato sia il frutto di alcuni furti messi a segno da una gang nelle abitazioni della zona e che gli stessi se ne siano disfatti non ritenendoli utilizzabili.