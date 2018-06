Bucci, tolleranza zero su abusivi Begato

- "Sugli abusivi dobbiamo avere tolleranza zero. Alla Diga di Begato ho visto situazioni inaccettabili. Lavoreremo molto con le forze dell'ordine e il prefetto per risolvere anche questi problemi". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine dell'assemblea di Alce, l'associazione ligure commercio estero in corso al Carlo Felice.

Bucci, che ieri sera ha incontrato i cittadini nel quartiere annuncia la stretta sugli occupanti abusivi delle case. Per quanto riguarda il passaggio alla gestione diretta del Comune degli alloggi, escludendo Arte, il sindaco spiega: "Certamente quando le cose non vanno bene bisogna cambiare. Se si continuano le stesse cose senza cambiare non si possono pretendere risultati diversi. Dobbiamo cambiare il modo in cui lavoriamo".