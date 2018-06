Bimbo di due anni urtato da moto

Un bambino di 2 anni e mezzo è stato urtato da una moto e è finito al pronto soccorso del Gaslini in codice rosso. L'incidente stradale è avvenuto alle 9 in via Balbi Piovera a Sampierdarena. Il piccolo era con la mamma e la sorella maggiore che però non sono state coinvolte nell'incidente. Sul posto con i medici del 118 anche i poliziotti municipali della sezione Infortunistica che hanno identificato il conducente della moto e avviato indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Alla stessa ora poco lontano, in lungomare Canepa, in un incidente fra un'auto e una moto un motociclista cinquantenne sbalzato sull'asfalto in seguito all'urto ha riportato gravi ferite in più parti del corpo e è stato trasferito in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. La prognosi è riservata.

Anche in questo caso a avviare le indagini sono stati gli agenti della polizia locale dell'Infortunistica.