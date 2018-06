Anche Odissea per Teatro Pubblico Ligure

(ANSA) - GENOVA, 19 GIU - Moni Ovadia e Amanda Sandrelli nell'Iliade, David Riondino e Dario Vergassola con l'Odissea, il Decameron con Tullio Solenghi e un'alba con Eloisa Atti in 'Penelope' alla Torre Guardiola di Riomaggiore, nelle Cinque terre: sono alcuni assaggi dell''Estate 2018', rassegna a cura del Teatro pubblico ligure di Sergio Maifredi con 32 spettacoli in Liguria e 17 in altri luoghi d'Italia, tra cui Terni, Fiesole, Segesta e Macerata, fino al 23 settembre. "Da Amelia ai confini dell'estremo ponente ligure il programma è ricchissimo - ha detto l'assessore regionale alle cultura Ilaria Cavo durante la presentazione del cartellone oggi a Genova - Questo non è un evento, è la programmazione di un soggetto culturale che ogni anno sa proporre cultura nel nostro territorio". Cavo ha sottolineato l'importanza degli spettacoli nei luoghi archeologici come Luni, Albenga e Amelia. Il programma completo è su teatropubblicoligure.it.