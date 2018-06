Amiu, approvato bilancio in pareggio

Valore di produzione di oltre 154 milioni di euro e un utile di 114 mila euro, prima delle imposte. Questo il bilancio di Amiu relativo all'esercizio 2017, approvato ieri dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Nel 2016 il bilancio consuntivo aveva registrato un utile, dopo le imposte, pari a 130.295 euro. La società, partecipata al 100% dal Comune di Genova, ha recentemente ottenuto l'autorizzazione alla riapertura del sito di Scarpino, chiuso dal 2014, e ha avviato a pieno regime i lavori per la costruzione della nuova discarica e dell'impianto di depurazione del percolato. "Il sostanziale pareggio di bilancio - dice Matteo Campora, assessore comunale all'Ambiente - è motivo di grande soddisfazione per l'azionista Comune di Genova". Tiziana Merlino, direttore di Amiu, sottolinea come sia "un risultato importante l'approvazione entro le scadenze previste dalla legge, in chiara discontinuità rispetto al passato".