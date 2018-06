Alce: dazi Usa, guai per export ligure

La politica di Trump, con l'introduzione di dazi e restrizioni al commercio con gli Usa, rischia di penalizzare il commercio estero ligure, che nel 2017 aveva registrato una crescita dell'8%. "Soprattutto negli ultimi anni le esportazioni liguri si sono indirizzate in particolare sugli Usa - spiega Riccardo Braggio, presidente dell'Associazione ligure commercio estero -. Nel 2017 sono cresciute del 147% e sfiorano oggi il miliardo di euro e il saldo commerciale è positivo per cento milioni. Quindi la Liguria potrebbe avere pesanti ripercussioni". Anche il presidente di Confindustria Genova, Giovanni Mondini, è preoccupato dai dazi: "La situazione va monitorata e capita" dice. L'export ligure parte da numeri positivi: la crescita dell'8% del 2017, in linea con il Nord Ovest, sale al 15% se depurata dalle componenti più volatili (cantieristica navale e petrolio greggio). Il 47% delle esportazioni ha come partner un paese europeo mentre quelle extra-europee sono verso Asia (22%), America (17%) e Africa (11%).