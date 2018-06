Rubano sedia a rotelle anziano disabile

Hanno rubato la sedia a rotelle a un anziano disabile solo per fare uno scherzo e giocarci ma sono stati notati e arrestati dai carabinieri. In manette sono finiti due uomini di 29 e 35 anni, ucraini residenti a Vigevano. Il furto, con successiva distruzione della sedia a rotelle, è avvenuto ieri pomeriggio a Moneglia (Genova) in via Da Santangelo. Il disabile, 78 anni, stava rientrando a casa con l'aiuto del figlio e aveva lasciato la carrozzina in strada quando sono arrivati i due e gliel'hanno rubata. Il figlio ha chiamato il 113 e nel giro di pochi minuti ha raggiunto i due che nel frattempo avevano lanciato la sedia da un dirupo distruggendola.