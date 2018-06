Migranti: Genova apre il Comune per educare alla convivenza

A scuola di integrazione nel salone di rappresentanza, quello dei grandi eventi, di Palazzo Tursi, sede del Comune. Gli allievi sono i giovani richiedenti asilo ospiti delle strutture di accoglienza di Genova. I professori sono docenti universitari, agenti della Polizia municipale. Gli 'studenti' conosceranno la Costituzione, l'organizzazione del potere pubblico, il ruolo del Corpo di Polizia Locale. Tutto questo è il progetto "Riconoscersi". E' dedicato a 60 ragazzi e si tiene il 21 giugno prossimo. I giovani riceveranno anche una copia della Costituzione italiana in lingua inglese, francese e araba.



Il progetto, su proposta dell'assessore al Personale e Pari Opportunità del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi, e dell'assessore alla Sicurezza, Stefano Garassino, è organizzato in collaborazione con Azioni Migranti, gli Enti del Terzo Settore, la Polizia Municipale e il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Genova. L'intento è di coinvolgere i richiedenti asilo in una serie di incontri di conoscenza e informazione sull'insieme delle principali norme di convivenza sociale e di educazione civica che regolano il Paese ospitante. "Educare alla legalità - sostiene l'assessore Stefano Garassino - aiuta a far capire come il nostro sistema si fondi su regole e relazioni che comprendono sia diritti che doveri da rispettare. La conoscenza dei doveri aiuta la partecipazione responsabile alla vita di una comunità e l'integrazione". "Questo rappresenta un reale progetto di integrazione - sottolinea l'assessore Arianna Viscogliosi - nel quale l'Amministrazione si fa portatrice dei valori civici della Costituzione".



La prima fase del progetto prevede un incontro in plenaria di 4 ore rivolto a 60 giovani per edizione, sono previste complessivamente tre edizioni. La seconda fase del progetto prevede incontri a livello municipale sia per eventuali approfondimenti sia per aumentare la conoscenza e la fiducia nei confronti della polizia locale.