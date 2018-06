Costa Crociere compie 70 anni, festa a Genova

Il più lungo scivolo gonfiabile ad acqua (340 metri) mai istallato in una città, il primo concerto di Al Bano e Romina Power in Italia dal loro riavvicinamento, in contemporanea con il concerto di Francesco Gabbani, Ermal Meta, Moreno e altri. Saranno solo alcune delle attrazioni a ingresso libero del 'Costa Zena Festival', il 7 luglio, un giorno di eventi per festeggiare i 70 anni di Costa Crociere. Lo scivolo ad acqua sarà montato in via XX Settembre: dalle 10 alle 20 ci si potrà tuffarsi tra i palazzi del centro. Il sindaco Marco Bucci ha promesso che sarà il primo a buttarsi. Al Bano e Romina, che mancano a Genova da 50 anni, si esibiranno dalle 20.30 all'Arena del Mare. In contemporanea con i concerti di Michele Bravi, Elodie, The Kolors, Francesco Gabbani, Moreno, Ermal Meta e il dj set di Radio 105 (davanti P.za delle Feste 20.30). Alle 23.30 (Porto Antico Calata Falcone e Borsellino) debutta in Liguria uno spettacolo di water mapping con muri d'acqua di 12 m. su cui saranno proiettate immagini 3D. Durante l'intera giornata Piazza de Ferrari si trasformerà in una sorta di 'spiaggia' in città con sedie a sdraio, lettino, ombrelloni, servizio bar, intrattenimento per i bambini, artisti di strada e la diretta del Radio 105 truck. La Piazza delle Feste ospiterà dalle 18 alle 20 gli spettacoli comici di Maurizio Lastrico, i Bruciabaracche e altri.

Per segnalare gli eventi un gran pavese di 1,8 km, la tipica serie di bandiere della tradizione nautica presente sulle navi Costa, sarà issato sui palazzi da Piazza De Ferrari al Porto Antico dove rimarrà fino al Salone Nautico. "Celebreremo il matrimonio tra Genova e Costa Crociere, - dice Luca Casaura, manager del marketing di Costa - un'unione antica destinata a durare altri 70 anni e oltre". "Festeggeremo i risultati ottenuti da una grande impresa, con oltre 1000 dipendenti a Genova, che ha una grande ricaduta sul territorio", dice il sindaco Marco Bucci. "Il 7 luglio sarà un giorno in cui non mancherà nulla, dallo scivolo fino ai concerti, dalla cultura alla gastronomia", sottolinea l'assessore regionale Ilaria Cavo.

Dopo una lunga assenza Costa Crociere da marzo 2019 tornerà a fare scalo a Genova con nave 'Fortuna'.(ANSA).