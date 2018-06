Costa Crociere compie 70 anni, è festa a Genova

(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - Il più lungo scivolo gonfiabile ad acqua (340 metri) mai istallato in una città, il primo concerto di Al Bano e Romina Power in Italia dal loro riavvicinamento, in contemporanea con il concerto di Francesco Gabbani, Ermal Meta, Moreno e altri. Saranno solo alcune delle attrazioni a ingresso libero del 'Costa Zena Festival', il 7 luglio, un giorno di eventi per festeggiare i 70 anni di Costa Crociere. Lo scivolo ad acqua sarà montato in via XX Settembre: dalle 10 alle 20 ci si potrà tuffarsi tra i palazzi del centro. Il sindaco Marco Bucci ha promesso che sarà il primo a buttarsi. Al Bano e Romina, che mancano a Genova da 50 anni, si esibiranno dalle 20.30 all'Arena del Mare. In contemporanea con i concerti di Michele Bravi, Elodie, The Kolors, Francesco Gabbani, Moreno, Ermal Meta e il dj set di Radio 105 (davanti P.za delle Feste 20.30). Alle 23.30 (Porto Antico Calata Falcone e Borsellino) debutta in Liguria uno spettacolo di water mapping con muri d'acqua di 12 m. su cui saranno proiettate immagini 3D.